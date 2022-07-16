حفل وُصف بالمهرجان.. #نجوى_كرم تلهب الأجواء في #قبرص!

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ليلة أمس حفلاً ضخماً في “قبرص” التركية، ضمن مهرجان “يلا قبرص” السياحي، الذي كان منتظراً بلهفة من طرف جمهورها الذي أتى من كل مكان لحضورها على مسرح فندق ELEXUS الشهير، والذي أطلّت عليه نجوى كالفراشة بفستان ملوّن مبهر، وألهبت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها مع أجواء الدبكة اللبنانية التي جعلت الجمهور يتركون مقاعدهم ويلتفّون حول مسرحها في تفاعلٍ مذهل، حوّل الحفل إلى مهرجان.

فكانت ليلة لا تُنسى كما وعدت نجوى جمهورها يوم إعلانها عن هذا الحفل، كما غنّت لهم جديدها “حلوة الدّنيي” لأول مرة على المسرح، والتي حققت بروفاتها قبل الحفل ملايين المشاهدات على خاصية Reels على الأنستغرام وأيضاً على تطبيق “تيك توك”.









أما جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد ألهبوا الأجواء أيضاً بهاشتاغ حفلها “NajwaKaramInCyprus” ما جعله يحتل صدارة التراند على تويتر في لبنان والجزائر وليبيا وتونس والمغرب والكويت واليمن وأغلب الدول العربية، قبل إنطلاق حفلها بساعات.