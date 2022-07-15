تفاصيل جديدة عن وفاة الزوجة السابقة لترامب والشرطة تقول إنها عثرت عليها “أسفل الدرج”

توفيت زوجة الرئيس السابق دونالد ترامب، إيفانا، عن عمر يناهز 73 عاماً بعد العثور عليها في شقتها بمدينة نيويورك وهي فاقدة الوعي وبالقرب من “قاع الدرج”.

وقال ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي “أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك”.









وكتب ترامب على “تروث سوشيال” أن إيفانا كانت “امرأة عظيمة وقد عاشت حياة رائعة وملهمة، وكان فخرها وسعادتها هم أطفالها دونالد جونيور وإيفانكا وإريك”

وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك إن الشرطة استجابة لمكالمة طوارئ (911) يوم الخميس ووجدت المرأة البالغة من العمر 73 عاماً وهي فاقدة الوعي.

وأضاف أنه تم إعلان وفاة المرأة في مكان الحادث.

وأكد المتحدث أنه لا يوجد أي جريمة مشتبه بها، وقال إن تواجد الشرطة الكثيف في منزلها بمنطقة أبر إيست سايد لأغراض أمنية.

وأوضح أنه تم العثور على إيفانا ترامب “على مقربة شديدة” من أسفل درج في شقتها.

وذكرت مصادر أن إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك قد استجابت لتقرير عن “سكتة قلبية” في مقر إقامة إيفانا ترامب.

وقال بيان من عائلة ترامب إن إيفانا كانت “رياضية “من الطراز الأول، وجميلة مشرقة وأم وصديقة مهتمة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة احتضنت إيفانا بعد أن هربت من الشيوعية.

وتم طلاق الزوجين في 1992 ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك.