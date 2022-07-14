بالفيديو.. أسدان يعانقان مربيتهما بعد فراق سبع سنوات

أظهرت العديد من الحوادث نقاء العلاقة بين الإنسان والحيوانات خاصة الأليفة.









غير ان مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية في الساعات الأخيرة يثبت عكس هذه النظرية.

اذ أظهر الفيديو فرحة أسدين مفترسين لرؤية امرأة كانت تراقبهما من بعيد، ركضت بسرعة نحوها ثم عانق الأسدان المرأة في مشهد لا يوصف يؤكد ولاء الحيوانات المفترسة، فيما اتضح أن السيدة قامت بتربيتهم لفترة ثم سلمتهم إلى حديقة الحيوانات قبل 7 سنوات.

واللافت في الأمر أن ملوك الغابة تذكروها رغم كل هذه السنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسود تعتبر من أخطر الحيوانات المفترسة، ولا يجرؤ أحد على تكاثرها إلا في أماكن مخصصة لما يمثله من خطر على الحياة.