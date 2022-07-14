عرض سعودي “فلكي” لضم كريستيانو رونالدو

قال الموقع البرتغالي لشبكة “سي أن أن” الأميركية، إن ناديا سعوديا، عرض على النجم كريستيانو رونالدو مبلغا فلكيا للانضمام إليه بعقد يدوم موسمين.

وعرض النادي الذي لم تذكر “سي أن أن” اسمه، مبلغ 300 مليون يورو (نحو 301 مليون دولار) من أجل إقناع اللاعب الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، للعب في الدوري السعودي.









وسيتقاضى “الدون”، بموجب مقترح العقد، 125 مليون يورو عن كل موسم، على مدى موسمين.

وإذا توصل الطرفان إلى اتفاق فعلي، فسيكون رونالدو اللاعب صاحب أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وفي الوقت الحالي، يتربع الفرنسي كيليان مبامبي على عرش اللاعبين الأعلى راتبا عالميا، حيث يتقاضى ما قيمته 51 مليون دولار للموسم، مع ناديه باريس سان جيرمان.

والأربعاء، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدو، يصرّ على مغادرة “”الشياطين الحمر” رغم تمسك الإدارة به، عقب قدوم مدرب جديد للنادي.

وكان رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، قد انضم إلى مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي، في عقد يمتد لعامين، ولكن فشل النادي في حجز مقعد مؤهل للعب في الدوري الأوروبي، جعل نجم ريال مدريد الأسبق غير متحمس في إكمال عقده مع “الشياطين”.