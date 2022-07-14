القاهرة تحذر حماس من المساس بزيارة بايدن

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن مصادر مصرية أبلغت حركة حماس أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دو بايدن يجب أن تمر بسلام ، خاصة بعد أن عرفت القاهرة أن حركة حماس تنوي القيام بمظاهرات وترغب في حشد أنصارها للتظاهر ضد بايدن والسياسات الأمريكية التي تنتهجها واشنطن إزاء عملية السلام ومسيرة التسوية. وفي هذا الصدد قال مصدر أمني فلسطيني مسؤول أن عدد من كبار المسؤولين المصريين ابلغوا حماس وحذروا من الإضرار بزيارة بايدن التاريخية في الضفة الغربية ، وإذا حدث ذلك فإن العلاقات بين الحركة والقاهرة ستتدهور.









من ناحية أخرى قالت مصادر إعلامية فلسطينية صباح اليوم أن هناك ما يمكن وصفه بالخلافات التي تفجرت بين الجانبين الفلسطيني والأميركي بشأن صياغة البيان الختامي عن القمة التي ستعقد بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأميركي جو بايدن في بيت لحم ظهر يوم غد الجمعة.

وعلم بيروت أوبزرفر أن هذا اللقاء الذي سيعقد غدا سيليه بيانين الأول للرئيس الأمريكي والثاني للرئيس الفلسطيني بسبب وجود خلافات بشأن صياغة بيان مشترك. وقالت مصادر فلسطينية أن الفريق الأميركي طلب من الفلسطينيين الموافقة على بيان مشترك يعطي فيه الرئيس عباس موافقته ومباركته العلنية لاتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية ، باعتبار أن التطبيع العربي الإسرائيلي يسهم في حل القضية الفلسطينية ويسهل بدء مفاوضات سياسية جادة ومباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. غير أن الرئيس محمود عباس رفض تماما إصدار هذا البيان أو حتى التلميح به .

وأشار الرئيس إلى أن الرئيس محمود عباس رفض أيضا إصدار بيان لا يحمل فيه إسرائيل مسؤولية ما جرى من أحداث في حي الشيخ جراح ، مؤكدا أن قوات الأمن الإسرائيلية والحكومة كانا شريكان في الاعتداءات التي وقعت على الفلسطينيين .