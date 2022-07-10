تصحيح من “فرانس برس” بشأن “صورة من فيديو وزّعه حزب الله”

قالت خدمة تقصّي صحّة الأخبار التابعة لوكالة فرانس برس إن الوكالة نفسها بثّت في الأيام الماضية صورة قالت إنها ملتقطة من فيديو وزّعه حزب الله اللبناني لحقل “كاريش” للغاز المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.









لكن الصورة في الحقيقة ملتقطة من فيديو لشركة Energean المتخصصة في التنقيب عن النفط، وليس من فيديو وزّعه حزب الله.

ونشر حساب “في ميزان فرانس برس” على تويتر تصحيحا قالت فيه “إثر تبيّن الخطأ، والتزاماً بالوضوح والمصداقيّة، حذفت وكالة فرانس برس الصورة من أرشيفها، وهي تنوّه بجهود مدقّقي الأخبار الذين ساهموا في إلقاء الضوء على هذا الخطأ لتصحيحه”.

وكان حزب الله أعلن السبت الماضي “إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية” وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها.