التونسية أنس جابر تهنئ من ويمبلدون المسلمين في كل أنحاء العالم بالعيد.. وتفاعل

عبرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر (27 عاماً) عن تمنياتها ” بعيد مبارك لكل المسلمين في كل أنحاء العالم بالعيد بحلول عيد الأضحى اليوم”، في كلمتها، بعد نهاية مباراة نهائي بطولة ويمبلدون في لندن، والتي خسرتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

"I just want to wish Eid Mubarak to all Muslims around the world, it's very important" – Ons Jabeur, runner-up at #Wimbledon . pic.twitter.com/HM3511nGtP









— Martine St-Victor (@MartineMontreal) July 9, 2022