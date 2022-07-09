التونسية أنس جابر تهنئ من ويمبلدون المسلمين في كل أنحاء العالم بالعيد.. وتفاعل

عبرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر (27 عاماً) عن تمنياتها ” بعيد مبارك لكل المسلمين في كل أنحاء العالم بالعيد بحلول عيد الأضحى اليوم”، في كلمتها، بعد نهاية مباراة نهائي بطولة ويمبلدون في لندن، والتي خسرتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

"I just want to wish Eid Mubarak to all Muslims around the world, it's very important" – Ons Jabeur, runner-up at #Wimbledon . pic.twitter.com/HM3511nGtP





— Martine St-Victor (@MartineMontreal) July 9, 2022

وسرعان ما لقيت هذه التهنئة الكثير من التفاعل من المسلمين وغير المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما لقيت تفاعلا مع الجمهور في الملعب، والذي شكرته على مساندته الكبيرة لها، كما عبرت في كلمتها عن افتخارها بأنها تحولت إلى مصدر إلهام لأجيال في وطنها تونس.

وفازت رايباكينا، المصنفة 17 للبطولة، على المصنفة الثانية عالميا جابر في المباراة بنتيجة 3 ــ 6 و6 ـ 2 و6 .2.

ونجحت رايباكينا في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز مثير لتقضي على حلم جابر التي كانت تتطلع لأن تصبح أول لاعبة من دولة عربية ومن قارة أفريقيا تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وبلغت جابر المباراة النهائية بعد الفوز على الألمانية تاتاينا ماريا في مباراة الدور قبل النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6 2/ و3 6/ و6 1.

وقدمت النجمة التونسية مسيرة قوية هذا الموسم حيث فازت ببطولتي مدريد وبرلين هذا العام، ولقب دورة بيرمنغهام في 2021، لكنها ستضطر للانتظار للمزيد من الوقت قبل حصد لقبها الأول في البطولات الكبرى.