قاووق: رسالة المسيرات كانت سريعة المفعول

اعتبر عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أن “لبنان أصبح بمعادلات وتضحيات وإنجازات المقاومة طيلة الأربعين عاما، الأكثر منعة في المنطقة أمام العدو الإسرائيلي”، مشددا على أن “المقاومة اليوم كنز استراتيجي ودرع لبنان وعنوان مجده، وهي قامت بواجبها بما يخدم مصلحة اللبنانيين وحفظ كرامتهم وثرواتهم”.

وأشار خلال رعايته احتفال التكليف السنوي في بلدة الخيام للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف في بلدات قطاع الخيام، إلى أن “رسالة المسيرات كانت في المكان والوقت المناسبين، وكانت سريعة المفعول، وهي رسالة وطنية مئة بالمئة، وكانت لبنانية بأهدافها، وليست مرتبطة بمفاوضات إيرانية ولا بزيارات أميركية”.