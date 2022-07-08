قبيل العيد… دائرة الزراعة الفلسطينية تعلن عن توفر اللحوم

بيروت أوبزرفر

مع قدوم العيد أعلنت دائرة الزراعة الفلسطينية أن لديها مخزونًا كافيًا من اللحم ، مما سيساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار فيالضفة الغربية، وقد عملت دائرة الزراعة في الأشهر الماضية على زيادة المخزون الغذائي بالتعاون مع التجار الفلسطينيي، الأمر الذي يزيدمن أهمية هذه النقطة.









اللافت أن عدد من التقارير الفلسطينية اشارت صراحة إلى وجود وفرة بالأضاحي في الأراضي الفلسطينية ولكن الطلب عليها منخفضبسبب ارتفاع أسعارها وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقادت الأزمة الروسية–الأوكرانية ارتفاعا كبيرا بأسعار الأعلاف والشعير منذ عدة أسابيع وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم التي لمسهاالمواطن الفلسطيني بشكل أكبر مع استعداده لاستقبال عيد الأضحى. جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية عملت جدياعلى توفير الأعلاف ومستلزمات تربية الأغنام قبل حلول عيد الأضحى ، الأمر الذي يزيد من أهمية هذه النقطة.