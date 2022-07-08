بالفيديو… إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

نُقل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، صباح اليوم (الجمعة)، إلى المستشفى وهو ينزف بعدما تعرض لإطلاق نار خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا في غرب اليايان.









وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي، قبل أن يسقط آبي على الأرض، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت رجلاً مشتبها به في المكان بتهمة محاولة القتل.

وأفادت وسائل إعلام يابانيّة، أن آبي لا يُظهر أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت قناة “إن إتش كيه” الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ آبي يعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً.