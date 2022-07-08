بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا إلحاق “الهزيمة” بروسيا “فليحاولوا”

تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية الخميس أن تجرب إلحاق الهزيمة بموسكو “في ساحة المعركة”، وقال إن التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا يمثل تحولا إلى “عالم متعدد الأقطاب”.

وفي واحد من أقوى خطاباته منذ أن أرسل قوات إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، هاجم بوتين “الليبرالية الشمولية” التي قال إن الغرب سعى لفرضها على العالم بأسره.









وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما في اليوم الـ134 للهجوم الروسي في أوكرانيا “اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا”.

واتهم “الغرب مجتمعا” بشن “حرب” في أوكرانيا وقال إن التدخل الروسي في البلد الموالي للغرب يؤذن ببداية تحول إلى “عالم متعدد الأقطاب”.

وأضاف أن “هذه العملية لا يمكن وقفها”.

كما أكد لكييف وحلفائها الغربيين أن موسكو “لم تبدأ بعد الأمور الجدية” في أوكرانيا.

وقال “على كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية” في أوكرانيا.

وأضاف “في الوقت نفسه، لا نرفض مفاوضات السلام. ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال (رفضهم هذا)، بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة إليهم”.

ورأى أن معظم الدول لا تريد اتباع النموذج الغربي ل”الليبرالية الشمولية” و”المعايير المزدوجة المنافقة”.

وقال إن “الناس في معظم الدول لا يريدون مثل هذه الحياة والمستقبل”.

وأضاف “لقد سئموا من الخنوع وإذلال أنفسهم أمام الذين يعتبرون أنفسهم استثنائيين”.