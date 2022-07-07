السيسي ينتقد برامج الطبخ في الإعلام المصري

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطرة برامج الطبخ على الإعلام المصري.

وقال السيسي إنه خلال متابعته التليفزيون يجد كل القنوات “تقدّم برامج طبخ”، لافتاً إلى أنه ليس ضد ذلك، ولكن يدعو للتنوع: “كل ما بحثت في التليفزيون أجد مطبخاً، أنا مش ضد، لكن التنويع ضروري”.









وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروعات مصر الرقمية، أمس الأربعاء: “حد يعمل لي برنامج طبخ كل يوم، أنتم تتحدثون عن الأكل، هل نحتاج لأحد يعلمنا كيف نطبخ”.

وأشاد السيسي ببرنامجي “دوم” و”العباقرة”، وقال: “برنامج “العباقرة” ألقى الضوءَ على حاجات عظيمة ويتطور”.

برنامج “العباقرة أصحاب” يقدمه الروائي والإعلامي عصام يوسف، حيث يعود برنامج “العباقرة أصحاب” في موسمه الثاني على قنوات «القاهرة والناس»، مع إثارة في الأسئلة ومنافسة أقوى بين الأصحاب من مختلف محافظات مصر.

و”دوم” هو برنامج تلفزيوني مصري يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، ويمنح المواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة وجمهور من جميع أنحاء البلاد.

وافتتح السيسي، اليوم، عددًا من مشروعات “مصر الرقمية” لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.