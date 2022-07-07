نتفليكس تكشف عن “أكثر مسلسل بالإنكليزية شعبية” على شبكتها

قالت شركة نتفليكس إن الموسم الأخير من مسلسل (سترينجر ثينغس) أو “أمور غريبة” الذي تعرضه الشبكة على منصتها شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة.

وأصبح مسلسل الخيال العلمي من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبي براون أكثر المسلسلات باللغة الإنكليزية شعبية على الشبكة.

ولم يتجاوز مسلسل آخر على نتفليكس حاجز المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية (سكويد غيم) أو “لعبة الحبار”.









وقالت الشركة إن “سترينجر ثينغس” تربع أيضا على رأس قائمة أفضل عشرة أعمال في 91 دولة، وهل أول مرة يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنكليزية هذا الإنجاز.

وانتهت أحداث الموسم الرابع من المسلسل بإطلاق آخر حلقتين منه الأسبوع الماضي، ليهرع لمشاهدتها متابعو المسلسل، مما أدى إلى تعطل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.

وفي يونيو الفائت، أعلنت نتفليكس، الأحد، أن مسلسل (سكويد غيم) “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا سيعود للموسم الثاني.

ونشر حساب الشركة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، يشير إلى قرب عرض الجزء الثاني، لكنها لم تعلن عن موعد العرض.