واقعة مدهشة..موظف يحصل بالخطأ على 330 ضعف راتبه ويختفي

قدم موظف في تشيلي استقالته واختفى فجأة بعد أن حصل على نحو 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ.









وحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد تلقى الموظف، الذي يعمل في شركة تصنيع اللحوم الباردة «كونسورشيو إندستريال دي أليمنتوس» راتباً قدره نحو 165 مليون بيزو تشيلي (نحو 180 ألف دولار) في شهر مايو (أيار)، في حين أنه كان من المفترض أن يتقاضى نحو 500 ألف بيزو تشيلي، أو 545 دولاراً أميركياً.

وفي البداية، أبلغ الموظف، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، مديره بهذا الخطأ، ليقوم الأخير بالإبلاغ عن المشكلة إلى قسم الموارد البشرية الذي طلب من الموظف الذهاب إلى البنك وإعادة الأموال الإضافية.

وأكد الموظف لإدارة الشركة أنه سيذهب إلى البنك في اليوم التالي، لكنه احتفظ بالمال وتجاهل اتصالات مديره خلال الأيام القليلة التالية.

وبعد ذلك، قدم الرجل استقالته من خلال خطاب أرسله محاميه للشركة، قبل أن يختفي تماماً.

وتقدمت شركة «كونسورشيو إندستريال دي أليمنتوس» بدعوى قضائية ضد الموظف، متهمةً إياه بـ«الاختلاس»، لكن الشرطة لم تتمكن من الوصول إليه بعد.