لبنان يفوز على المنتخب السعودي بمرحلة الإياب في النافذة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تخطّى المنتخب الوطني اللبناني بكرة السلّة نظيره السعودي بنتيجة 90 – 60، حيث حقّق فوزاً مُهمّاً ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتّي ستقام في كل من “اليابان، الفيليبين وإندونيسيا” عام 2023.









وضمن رجال الأرز صدارة المجموعة “C” التي تضم كلّ من لبنان، الأردن، السعودية وإندونيسيا، حيث حلم المشاركة في المونديال الخامس بتاريخ المنتخب اللبناني بات قاب قوسين أو أدنى من الحقيقة.

التقدّم اللبناني بدأ منذ الربع الأول وبفارق نقطةٍ واحدة 20 – 19، حيث المنافسة كانت على أشدّها بين الفريقين بعد أن بدأ السعوديون المباراة بوتيرةٍ مُرتفعة.

أمّا الربع الثاني فشهد تقدّماً للمنتخب اللبناني بفارقٍ تخطّى الـ10 نقاط وانتهى معه النصف الأول من المباراة بنتيجة 45 – 31 لصالح رجال المدرّب جاد الحاج.

وبعد الإستراحة، بدأ النصف الثاني والربع الثالث على أرضية ملعب “نهاد نوفل” في زوق مكايل بتألّق نجوم “لبنان”، لينتهي الشوط بنتيجةٍ مُريحة 64 – 46.

الربع الأخير من المباراة الحاسمة شهد على استمرار المستوى البطولي للّبنانيين، وأمام آلاف المشجعين انتهت الـ”Game” بفوزٍ لبنانيٍ عريض بنتيجة 90 – 60.