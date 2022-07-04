“حزب الله” يُوقِت رسائل مسيّراته وفق حسابات لبنانية وإقليمية

أوصل “حزب الله” رسالته. ما كان متوقعاً بعد كلام أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله الأخير، والذي لوح فيه باللجوء الى العمل العسكري حصل. تبقى العبرة في النوعية والتوقيت.

من حيث نوعية الرسالة كان الحزب واضحاً في إظهار قدرته على اطلاق اكثر من مسيرة في وقت واحد، للوصول الى حقل كاريش ورصد الباخرة اليونانية التي تستمر بعملها لاستخراج النفط من الحقل في حدود شهرين ، وسط اصرار اسرائيلي على عدم التراجع. أوصل رسالته بوضوح. مهمة المسيّرات الثلاثة، بحسب الحزب، كانت الرصد فقط، ولكن ذلك لا يعني عدم ادراج احتمال ارسال طائرات مسيرة مفخخة في مرات مقبلة، وعندما تدعو الحاجة. ذلك يعني الدخول في مواجهة، او العودة الى قاعدة ضربة مقابل ضربة.









تسجيل الإنتصارات

يعرف “حزب الله” كيف يوظف أدنى عمل عسكري او لوجستي يقوم به لتحويله الى منطلق لفعل لا رد فعل، ويُدرجه في سياق “تسجيل الانتصار”، على الرغم من ان المسيّرات لم تعد ادراجها. إلا ان لا احد يؤكد من قبل الحزب اذا ما كانت هذه المسيرات تتمتع بميزة تقنية قادرة على نقل ما ترصده بشكل حيّ وبالتالي لا ضير بالتضحية بها وبإسقاطها، لأن العبرة تبقى في ما يمكن للحزب ان يحققه بالإقدام وبالحصول على المعلومة. بذلك عمل الحزب على تسجيل وضعية جديدة مفادها أنه قادر على الاطلاق. وقال لجمهوره وبيئته أنه جاهز وحاضر وبالتالي لم يتنازل، وردّ على المزايدين عليه بأنه لم يحرك ساكناً في حماية حقل كاريش او الثروات اللبنانية. هذا كله من حيث الشكل لأنه في المضمون فالعمل الاسرائيلي مستمر.

في التوقيت

أما من حيث التوقيت، فيندرج اطلاق الطائرات المسيّرة، على وقع انعقاد الاجتماع التشاوري العربي في بيروت، وبعد ايام من اتصال آموس هوكشتاين بالمسؤولين اللبنانيين لتقديم الجواب الاسرائيلي والذي يرفضه لبنان والحزب ايضاً؛ ولا تنفصل عملية اطلاق المسيرات عن ابلاغ هذا الرفض من قبل الحزب على طريقته. كذلك جاءت العملية بالتزامن مع جولة السفيرة الاميركية على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في اجواء مباحثات هوكشتاين مع الاسرائيليين، ما يعني ان تلقف الحزب لكل ما هو متداول لا يزال في خانة السلبية.

في مقابل عملية الحزب توالت المواقف الاسرائيلية التي اتهمته بأنه يسعى الى تقويض السيادة الاسرائيلية بشتى الطرق في البر والبحر والجو. يحاول الاسرائيليون، من خلال هذا الموقف، لعب دور الضحية، ووضع احتمال حصول اي تصعيد، وبالتالي الاستباق في تبريره ان حصل.

على ايقاع المنطقة

من حيث التزامن الاوسع ، تأتي عملية “حزب الله” تزامناً مع ضربة اسرائيلية للإيرانيين في سوريا مجدداً وسط معلومات تفيد بأن ما قد استُهدف هو معدات عسكرية تتعلق بتطوير سلاح الجو الايراني هناك، كان من المحتمل توريده الى لبنان، وبالتالي حصل الاستهداف قبل تحقيق ذلك. وكأن الحزب يقول للإسرائيليين بأن استهدافه في سوريا يستدعي رداً سريعاً في لبنان، وبنفس نوعية السلاح المستهدف.

ولا ينفصل توقيت اطلاق المسيرات عن انسداد المسار التفاوضي في الدوحة بعد بغداد وعن زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى دمشق.

مسيّرات سكاف وياغي

تبقى اشارة اساسية لا بد من التوقف عندها، وهي الاسم الذي اطلقه الحزب على العملية، اذ حملت اسمي جميل سكاف ومهدي ياغي. فالأول قُتل خلال تدريبات كان يتلقاها على قيادة طائرة شراعية لتنفيذ عملية انتحارية فيها. اما مهدي ياغي فهو العنصر في الحزب الذي قتل في سوريا قبل فترة لدى استهداف موقع للحزب والايرانيين كان مخصصاً لتطوير الطائرات المسيرة، وقد توعد الحزب بالثأر له. يحمل ذلك مؤشرين بالنسبة الى الحزب ان هذه العملية لن تكون الأخيرة وقابلة لأن تتكرر. وثانياً أنه عندما يكشف الحزب عن نوعية معينة من تقنيات يمتلكها هذا يعني انه اصبح يعمل على تقنية اخرى اكثر تطوراً.

في كل الأحوال، لا بد للبنان من ان يبقى في حالة ترقب دائم ومستمر لمسارين تفاوضيين: المسار المتعلق بترسيم الحدود، ومسار التفاوض النووي بين ايران والغرب. وفي حال استمر الأفق مسدوداً في المسارين، لا بد من توقع حصول تصعيد او صدام، قد يقتصر على ضربات محدودة، او قد يذهب الى تصعيد أكبر لا سيما اذا ما ارتكب احد الطرفين خطأ تكون عواقبه مدمّرة.