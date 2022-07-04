رعد: توصل العدو إلى أن يعترف بأن خطرنا عليه أصبح استراتيجيا يطاول دوره وتسلطه وفعاليته وتأثيره

جدد رئيس كتلة “#الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد التأكيد “اننا نريد للحكومة أن تشكل في أسرع وقت ممكن، من دون تضييع وقت ومن دون تنافس على زيادة حصة من هناك أو زيادة حقيبة من هنالك، خصوصاً أن ما نحن فيه اليوم في لبنان والمنطقة، يدفعنا الى تجاوز الكثير من العقبات والمعوقات والإسراع في تشكيل الحكومة، تمهيدا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يمكن أن تتغير معه الأجواء وتصبح أكثر ملاءمة لمجاراة التطورات التي تحصل في الإقليم والعالم، من أجل أن نحفظ مهابتنا وموقعنا، وأن نحقق مرادنا في العيش الكريم بوطن عزيز سيد حر مستقل”.

ورأى في احتفال أقامه “#حزب الله” في بلدة بيت ليف (بنت جبيل)، ان “العدو الإسرائيلي كان يعتبرنا خطرا تكتيكيا ووجودا مزعجا في بداية مواجهتنا له، ولكن في ما بعد، توصل إلى أن يعترف بأن خطرنا عليه أصبح استراتيجيا يطاول دوره وتسلطه وفعاليته وتأثيره في السياسة التقليدية والدولية. والآن أصبح يتعامل معنا على أننا خطر وجودي على كيانه ومنظومته الأمنية والعسكرية، التي تحول فلسطين المحتلة إلى ثكنة عسكرية عدوانية متقدمة للغرب في منطقتنا العربية”.