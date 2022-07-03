على لبنان انهاء ملف الترسيم قبل الانتخابات في اسرائيل.. يمكن البدء فورا في استخراج الغاز من حقل قانا

خاص – بيروت اوبزرفر

المفاوضات الاسرائيلية اللبنانية على ترسيم الحدود البحرية تتقدم بشكل ملحوظ بحسب المراقبين واشار مسؤول اميركي لموقعنا ان الحديث يتم على الخط ٢٣ اما ما يسمى بالخط ٢٩ فغير وارد لبنانيا ولا اسرائيليا بالمفاوضات.









المسؤول الاميركي كشف انه اوصى الجانب اللبناني الاسراع في انهاء المفاوضات قبل الانتخابات الاسرائيلية القادمة وذلك لان هذه الحكومة تعهدت للاميركيين بحل هذه المسألة والتفاهم على تقاسم الحقول هناك وان اسرائيل لن تحرم لبنان من حقه في الثروات الطبيعية واضاف المسؤول ان وزير خارجية لبنان يعرف تماما ماذا يحدث وهو موافق على الطلب من الوسيط العودة فورا للبنان لانهاء الملف.

من جهة اخرى اكد المسؤول الاميركي ان باستطاعة لبنان البدء في عملية استخراج الغاز في حقل قانا خلال المفاوضات بدل العودة للحديث عن خط ٢٩ غير الموجود وعدم اضاعة الفرصة على لبنان في الخروج ولو من بعض ازماته بمجال الطاقة.