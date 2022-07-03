جيش الاحتلال يرفض إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس لهذا السبب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، اليوم الأحد، إن جيشه لن يبرم صفقة تبادل مع حركة حماس، دون أن تشمل الجنديين الأسيرين أورون شاؤول وهدار غولدين.

تصريح كوخاف جاء بعد تصاعد الحديث عن إمكانية عقد الصفقة في ظل كشف كتائب القسام عن تدهور في صحة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها هشام السيد.









وعرضت كتائب القسام الأسبوع الماضي، مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد الأسير الذي عرّفته بأنه جندي الاحتلال هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

أما عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، فقد قال في وقت سابق إن “حكومة الاحتلال لا تعمل بجدية لإنهاء ملف الجنود الأسرى، وهي أضعف من أن تتخذ قراراً بالصفقة رغم أن الحركة أعلنت جاهزيتها في أكثر من محطة لإتمام الصفقة”.