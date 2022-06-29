المسودة الحكومية الأولى لميقاتي… كيف توزعت الاسماء والحقائب؟

بعد ساعات على توجّه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، كُشِف النقاب عن أسماء الوزراء التي تضمّنتها التشكيلة الوزارية، التي وضعها ميقاتي بين يدَي عون.

والمسوّدة المؤلفة من 24 وزيراً، تتضمن عدداً من أسماء حكومة السابقة أي حكومة تصريف الأعمال، كوزراء العدل والأشغال والسياحة والتربية، فيمتا طُرح اسم النائب السابق ياسين جابر لتولّي حقيبة المال بدلاً من الوزير يوسف خليل. أما حقيبة الصناعة، فقد أُسندت في المسوّدة الوزارية للدروز، مع اختيار اسم وليد عساف، في مقابل حقيبة الاقتصاد للوزير جورج بوشكيان.