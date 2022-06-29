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منصات التواصل تبرز فيديو القسام

June 29, 2022

بيروت أوبزرفر

باتت هناك الكثير من ردود الفعل والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية والتي تم نشدها عقب الفيديو الذي نشرته كتائبعز الدين القسام ، وهو الفيديو الذي يظهر فيه الإسرائيلي هشام السيد ، المحتجز حاليًا من قبل حماس في الأمن العام وهو يستخدم جهازالتنفس الصناعي.




اللافت ان قضيه الفيديو اصابت الكثير من الفلسطينيين بالصدمة أو الإحباط عندما علموا أنالجندي الإسرائيليمسلم ، وتوقعوا أنيكون يهودياً.

ورصدت بالطبع بعض من التعليقات على الإنترنت ، والتي انتقد فيها البعض حركه حماس بل ووصل الأمر  الى السخريه من حماس.

وفي اطار بعض من منصات التواصل وحديثها تطرق البعض إلى القيمةالحقيقيةلهشام السيد ، فيما ينتقد آخرون التوقيت السيئلإعلان حماس.

وبشكل عام ، يمكن للمرء أن يقول إن معظم الفلسطينيين لم يظهروا دعمهم لحماس وإعلانها على وسائل التواصل الاجتماعي ، بل إنه جاءبنتائج عكسية على المنظمة.

عموما فمن الطبيعي ان يتفق يختلف ابناء الشعب الفلسطيني على نهج المقاومة ، غير ان هذه الخطوه أيضا كان لها ثمنا جيدا  والملاحظ انهناك ما يمكن وصفه بالمقارنات السياسية بين قصه الأسير الإسرائيلي هشام السيد والإسرائيلي جلعاد شاليط ، والذي افرج عنه عام2011 بعد ضغوط جماهيرية مكثفة.

ونجحت حركه حماس في استغلال هذا الضغط الجماهيري وتمكنت من المطالبة بثمن باهظ للغاية لشاليط ، وهو الثمن الذي قبلته إسرائيل ،وتمثل في 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل شاليط.

وتأمل حماس أن يضغط الجمهور الإسرائيلي مرة أخرى على حكومتها من أجل صفقة أسرى أخرى.

ومع ذلك ، يبدو من وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية أن الإسرائيليين لا يهتمون أو يريدون إطلاق سراح السجين المسلم الذي يعانيمن اضطرابات نفسية لمئات الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب استطلاعكان 11″ ، وهي قناة إخبارية إسرائيلية كبيرة فان 84٪ من الجمهور الإسرائيلي لا يهتمون بالتعامل مع أسير واحد معحماس.

ومع ذلك ، في عام 2011 ، أراد أكثر من 90٪ من الإسرائيليين عقد صفقة من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي ، ربما لأنه كان جنديًايهوديًا وليس مسلمًا مصابًا بالتوحد وعبر الحدود بمبادرة منه، الأمر الذي يزيد من دقه هذه القضية.

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