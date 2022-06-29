بالأسماء: تغييرات في تركيبة ميقاتي الحكومية.. وعون رفضها؟!

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون التاسعة صباحاً في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الذي اطلعه على نتائج الاستشارات النيابية التي قام بها أمس الثلاثاء وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها، من 24 وزيراً بينهم وزراء من الحكومة السابقة، وفقاً لمعلومات صحفية.

وقال ميقاتي للجديد: قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلاً وبخط يدي بعد ان تعفف الجميع عن المشاركة واصبحت الخيارات ضيقة.









وأفادت معلومات الـ”mtv” بأن ميقاتي استبدل وزير الاقتصاد أمين سلام بوزير الصناعة الحالي جورج بوشكيان، ووزارة الصناعة اوكلت الى وليد عساف وزير المالية يوسف خليل استبدل بالنائب السابق ياسين جابر، كما استبدل وزير الطاقة وليد فيّاض بوليد سنّو وهو من الطائفة السنيّة. وأضافت أن ميقاتي لا يزال يطرح بسام مولوي كوزير للداخلية.​

اما LBCI فاشارت الى ان رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها.

الى ذلك، قالت مصادر نيابية للـOTV ان تشكيلة ميقاتي قدمت بقصد عدم الموافقة عليها وهي مؤشر أولي إلى أنه لا يريد حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.