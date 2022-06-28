أبطال جدد وسيناريو مختلف.. مفاجآت جديدة في الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان

اكتمل الموسم الثالث من مسلسل قيامة عثمان، وبنهاية الحلقة 98 يأخذ طاقم المسلسل استراحة صيفية، بعدما حققت حلقات المسلسل، على مدار الموسم الفائت، تقييمات هي الأعلى بين المسلسلات التركية.

ومن المقرر أن تعود حلقات المسلسل إلى جمهورها خلال شهر سبتمبر القادم في الموسم الرابع، الذي بدأت الترتيبات تتم له مع انتهاء الحلقة الأخيرة من موسم المسلسل الثالث.









وبينما يعمل فريق الكتابة حالياً بشكل مكثف لجعل قصة الموسم الرابع من سلسلة “قيامة عثمان” أكثر فاعلية؛ تعمل فرق الإنتاج كذلك على ديكورات جديدة تناسب الحقبة التي ستظهر خلال الحلقات القادمة.

فبعد انتقال المسلسل إلى مرحلة الفتوحات العثمانية في نهاية الموسم الثالث؛ سيشهد الموسم الرابع من المسلسل الانتقال إلى فترة التطورات التاريخية الكبرى في حياة مؤسس الدولة العثمانية عثمان، وهو الأمر الذي يوليه فريق الإنتاج أهمية كبرى خلال الفترة القادمة.

أسماء جديدة في مسلسل قيامة عثمان

وكما هو معهود في المسلسلات التركية، يكون الحديث قبل كل موسم عن الأسماء الجديدة التي ستنضم إلى المسلسلات الجديدة، وفيما يخص مسلسل قيامة عثمان فمن المقرر أن يشهد انضمام العديد من الأسماء الشهيرة خلال الموسم الجديد.

مسلسل قيامة عثمان

وبالفعل نجح فريق الإنتاج في المسلسل في التعاقد مع الممثل مارت يازجي أوغلو، وهو الممثل الذي يعرفه الكثير من المشاهدين بشخصية بيرم بيات في مسلسل المحارب، وسيلعب دور دورسون فاتح في الموسم الرابع من “قيامة عثمان”.

وشارك الممثل التركي بورتش كومبيتال أوغلو، في العديد من المسلسلات التركية الشهيرة مثل مسلسل “مولانا”، الذي يذاع على قنوات التلفزيون التركي الرسمي، وشارك كذلك في دور البطولة بمسلسل “مزرعة السيدة” عام 2009.

وبحسب فريق الإنتاج في مسلسل عثمان ستشهد فترة الصيف العديد من الابتكارات في المسلسل الذي يأتي تكملة لسلسلة مسلسل “أرطغرل”، الذي ظل 5 مواسم كاملة يذاع على شاشة التلفزيون التركي الرسمي، وحقق أرقاماً قياسية على مستوى المبيعات والتقييمات، وهو الأمر نفسه الذي يحدث حالياً مع مسلسل “قيامة عثمان”.