مارسيل خليفة يعالَج من وعكة صحية في المغرب.. “تحرّش عاطفي”

دخل الفنان اللبناني مرسيل خليفة إلى أحد مستشفيات مدينة العاصمة المغربية الرباط على إثر وعكة صحية طارئة، حيث أحاطه الطاقم الطبي بالعناية اللازمة وسط فيض من المشاعر النبيلة، تقديراً لمكانته الفنية العالية ومواقفه الإنسانية النبيلة.

ونشر مارسيل صورة له من داخل المستشفى على صفحته في فيسبوك، كما كتب تدوينة عبر فيها عن تقديره لفيض الحب المسكوب على صدره، مما جاء فيها “لقد أجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألج إليه، مثل سائر الناس، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمت به على حين غرة. لكني، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وايديهم، حتى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية”.









وتابع قائلا: “عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهن قاموا بأكثر من واجبهم/ واجبهن في تطبيبي وتمريضي، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية. لكني أشعر أن ما تعرضت له من “تحرّش” عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أديت رسالتي بنبل، أشعرني – في ذات الوقت – بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله”.

وختم تدوينته بالكلمات التالية: “أطباء المستشفى وممرضاته، يا من سهروا / سهرن على راحتي. أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة، لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل”.