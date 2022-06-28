عمل رومانسي جديد للفنانة #إليسا سيشكل مفاجأة… من كلمات علي المولى والحان الفنان مروان خوري

ينتظر محبو وعشاق المطربة اللبنانية اليسا طرح أغنية جديدة لها ستشكل مفاجأة بنجاحها وسرعة انتشارها، نظراً للكلمات المفعمة بالأحاسيس والمشاعر الرومانسية، التي خطّها الشاعر علي المولى في التعلق بالحبيب، ناهيك عن اللحن الذي وضعه الفنان مروان خوري، الذي اشتهر بهذا اللون الرومانسي.

وستعود اليسا بهذه الأغنية إلى التعاون مجدداً مع خوري بعد الجفاء الذي استمر بينهما لسنوات، وذلك على خلفية الصراع على أغنيتها الشهيرة «لو» التي حصدت النجاحات الباهرة.









ووفقاً للمعلومات، فإن اليسا بدت متأثرة جداً لدى سماعها شعر الأغنية من الشاعر المولى، فضلاً عن تعلّقها واعجابها باللحن الذي سمعته منذ اللحظة الأولى من الفنان خوري.

فهل سينسحب احساس وتعلق اليسا بالشعر واللحن اللذين أعجبت بهما على الجمهور لدى سماعه الأغنية المنتظر صدورها قريباً؟

تجدر الاشارة إلى أن إليسا لا تزال تحظى بالأصداء الايجابية للديو الغنائي الذي جمعها بالمطرب المغربي سعد لمجرد.