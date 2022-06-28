ما هي الوجبة التي يتناولها رونالدو يومياً؟.. زميله كشف عنها وحدد قائمة الممنوعات في طعامه

يُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، واحداً من اللاعبين القلائل الذين يحرصون بشكل دائم على لياقتهم البدنية ومظهرهم الرياضي.

وعلى الرغم من وصوله إلى عامه السابع والثلاثين إلا أن كريستيانو يحافظ على لياقته البدنية بطريقة مذهلة للغاية، وهذا يبدو واضحاً عندما ينزع قميصه عن جسده احتفالاً بتسجيل الأهداف.









وجبة يتناولها رونالدو يومياً

ويحرص أفضل لاعب في العالم 5 مرات، على تناول إحدى الوجبات بصورة يومية، وهي التي تساعده على الحفاظ على شكله الرياضي، وفق ما نقلت صحيفة MARCA الإسبانية عن أحد زملائه السابقين في يوفنتوس.

وقال داودا بيترز، أحد اللاعبين الشبان في يوفنتوس: “كريستيانو يلتزم بنظام غذائي صارم، إنه يأكل دائماً نفس الوجبة”.

وأضاف اللاعب الغيني: “وجبة رونالدو الأساسية تتكون من البروكلي والدجاج والأرز، ويكثر من شرب المياه، ولا يقترب من المشروبات الغازية نهائياً”.

وأشار إلى أن رونالدو يحرص دائماً على العناية بجسده، وقال عن ذلك: “كريستيانو يحرص على القيام بتمارين البطن باستمرار، إنه يعيش حقاً من أجل وظيفته، كريستيانو لديه الجسد المثالي للاعب كرة القدم”.

وعن شخصية النجم البرتغالي، قال بيترز: “رونالدو شخص لطيف للغاية، لكنه في نفس الوقت يعيش من أجل كرة القدم وهي محور حياته، حتى عندما نكون في الحافلة لا يتحدث عن أي شيء إلا كرة القدم”.

موقف رونالدو مع زجاجات الكوكاكولا

وكان كريستيانو قد أثار جدلاً كبيراً في الصيف الماضي وبالتحديد يوم 15 يونيو/حزيران 2021، حين قام بإبعاد زجاجتين من مشروب “كوكا كولا” من أمامه، قبيل بدء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المجر والبرتغال، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وبُعيد جلوسه على الطاولة قام كريستيانو بإبعاد الزجاجتين من أمامه، على الرغم من أن شركة “كوكا كولا” هي أحد الرعاة الرسميين للبطولة.

ثم أمسك النجم البرتغالي بزجاجة مياه كانت أمامه، ورفعها أمام الحاضرين في المؤتمر والمتابعين عبر الشاشات، ناصحاً الجميع بشرب المياه، في إشارة منه إلى أضرار المشروبات الغازية وتأثيرها على الصحة.

بدورها كشفت صحيفة The Sun البريطانية، أن كريستيانو يتناول ما يقرب من 6 وجبات يومياً، من أجل الحفاظ على طاقته مع كثرة التدريبات التي يلتزم بها.

ويأكل كريستيانو في الوجبة الأولى مأكولات عبارة عن جبن وزبادي ولحم، ثم يتبعها بوجبتي غداء تحتوي الأولى على دجاج وسلطة خضراوات، والثانية قطع من التونة وبيض وطماطم وزيتون، يتبعها بوجبة رابعة من المقبلات تضم عصيراً طازجاً وأفوكادو وتوست.

ويتناول “الدون” وجبتين على العشاء، في الأولى يأكل سلطة وسمكاً طازجاً، وفي الثانية لحم الستيك والكاليماري، ويبتعد بشكل نهائي عن المشروبات الغازية والروحية.

وعن ذلك، قال كريستيانو: “يجب التوفيق بين التمرين الجيد والنظام الغذائي الجيد، أنا ألتزم بنظام غذائي عالي البروتين، مع الكثير من الكربوهيدرات والفواكه والخضراوات، وأتجنب السكريات”.

وأضاف: “إذا كنت تتدرب بانتظام فعليك أن تتناول الطعام بانتظام، فمن المهم تزويد جسمك بالطاقة اللازمة من أجل أداء أفضل”.

واعترف كريستيانو رونالدو في عام 2018 وكان حينها في عمر 33، أنه يملك جسداً لإنسان رياضي بعمر 23 عاماً، وذلك بفضل حفاظه على عادات غذائية سليمة وأسلوب تدريبي متزن.