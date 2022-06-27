مقاصد صيدا: الحريري تخسر آخر امتيازاتها؟

أسقط مقاصديو صيدا أمس لارا الجبيلي، المرشحة المدعومة من النائبة السابقة بهية الحريري لمنصب رئاسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. وبعد حوالي شهر على وراثة عبد الرحمن البزري لمقعد «الست بهية» الذي احتفظت به لثلاثين عاماً، انتزع فايز البزري رئاسة الجمعية التي تحكمت بها الحريري منذ عام 1993.









في بداية النهار الانتخابي، أسرّت الحريري للمقربين منها بأنها «أصعب انتخابات تخوضها منذ 1992». جملة المؤشرات التي رافقت طبخ اللوائح، أظهرت باكراً بأنها لم تعد صاحبة السلطة المطلقة في المدينة. مع ذلك، «رفضت تشكيل لائحة توافقية تفوز بالتزكية وأصرت على الاستمرار بمعركة تظهر حجمها الحقيقي في أحلك ظروف آل الحريري وبالمرشحين الخطأ»، وفق مصادر متابعة.

في إقبال غير مسبوق، اقترع 539 مقاصدياً من أصل 667 منتسباً سددوا اشتراكاتهم السنوية. وفي النتيجة، فاز رئيس لائحة «شعلة المقاصد» فايز البزري، أحد المرشحين الاثنين على منصب الرئاسة، على منافسته الجبيلي، رئيسة لائحة «لأجل المقاصد»، بفارق 13 صوتاً (273 في مقابل 260). فارق الأصوات الضئيل ظهر أيضاً بين أعضاء اللائحتين المرشحين لثمانية مقاعد في المجلس الإداري للجمعية. ما أدى إلى فوز أربعة من كل لائحة. الاستحقاق الدوري ينظم كل أربع سنوات، وأشرف عليه رئيس الجمعية للولايتين الأخيرتين يوسف النقيب وأعضاء المجلس الإداري المنتهية ولايته. وروج البعض بأن النقيب انتقم من آل الحريري بالعمل ضد اللائحة المدعومة من «الست»، رغم أنه أعلن جهراً دعمه للجبيلي ولائحتها، علماً أنه صديق شخصي لفايز البزري.

من جانبه التزم النائب أسامة سعد الحياد في المعركة وسحب المرشح المقرب منه عامر رمضان قبل أيام من موعد الانتخابات. وهو أمر عدّه البعض هروباً من المواجهة أو تخلياً عن المعركة بما يفيد النائبة الحريري من أجل رد الجميل لها بعدما تبين أنها وفرت له كمية لا بأس بها من الأصوات في الانتخابات النيابية.

أصرت «الست بهية» على الاستمرار بمعركة في أحلك ظروف آل الحريري وبالمرشحين الخطأ