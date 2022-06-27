“أوعي حد يخوفك”.. ما قصة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر؟

منذ أيام ظل وسم “آمال ماهر فين؟” بين الأعلى تداولا في مصر، والسؤال المطروح بالعامية المصرية يعني بمعرفة مصير المطربة المصرية الشهيرة، التي انقطعت أخبارها وتوقف نشاطها الفني، وسط سيل لا ينقطع من الإشاعات.

ولمع نجم ماهر، 37 عاما، قبل سنوات طويلة بفضل صوتها القوي، وطريقة أدائها المميزة التي عدها كثيرون تمثل نسخة محدثة من أداء “كوكب الشرق” أم كلثوم.









وسرعان ما حازت على رصيد ضخم من النجومية في مصر والعالم العربي، وتتابعت نجاحاتها، عبر العديد من الأعمال الغنائية العاطفية والوطنية أيضا.

لكن أغنيات ماهر، وأخبارها أيضا، انقطعت فجأة بعد شائعات عن زواجها، ثم انفصالها، عن ثري عربي، وإعلان غامض عن اعتزالها الغناء في تلك السن المبكرة.

الوسم المنتشر مؤخرا والسؤال عن مصير ماهر، دفع نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إلى نفي الأخبار التي تتحدث عن ظروف اختفائها.

وقال شاكر إنّه تم التواصل مع أسرة الفنانة التي أكدت أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة “صدى البلد”، أن الفنانة آمال ماهر بخير وبصحة جيدة، وأن ما يثار حول اختفائها “كلام فارغ”.

وتابع: “قرار آمال ماهر بالاعتزال قرار شخصي وحاولنا إثناءها عنه.. ولا أعرف لماذا ظهرت تلك الشائعات في الفترة الحالية وهو أمر مرفوض تماما”، وفق ما نقلت صحيفة الشروق القاهرية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت، الخميس، بيانًا أكدت فيه أنها تواصلت مع أسرة المطربة ماهر، نافية الأخبار المتداولة حول ظروف غامضة أدت لاختفاء الفنانة المعتزلة.

وفي ذات السياق تحدث الإعلامي المصري الكبير محمود سعد عن ماهر في فيديو على قناته على “يوتيوب” مشيرا إلى تقصير الجميع في حق آمال ماهر “سبناها (تركناها).. وكل واحد عايز (يريد) أخذ حتة (قطعة منها)”.

وتابع مخاطبا إياها “لا تخافي شيئا.. الشعب العربي يحبك والمصريون”.. “أوعي حد يخوفك.. (أن يخيفك أحد).. ولازم تغني (لابد أن تغني).. لو عندك مشكلة أخرجي وقولي.. ولو عندك مشكلة لازم تتجاوزيها (لابد أن تعملي على تجاوزها)”، على حد تعبيره.

أما رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد ابو قمصان، فقد أشارت إلى أنه يجب التوجه إلى الشرطة المصرية لمعرفة مصير ماهر.

وقالت على حسابها على فيسبوك: “محدش يطلع يقول كويسة لأنها مواطنة بالغة عاقلة رشيد تقدر تتكلم لو كويسة تقول وتوقف الإشاعات ولو مش كويسة الإجابة تبقى عند النائب العام”.

وكانت ماهر قد ذكرت عبر منشور على حسابها على فيسبوك، قبل نحو عام، إنه “نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني”.

وتابعت: “إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير”.

ثم عادت بعد أسبوعين لتوضح “بعد أن سمعت الكثير من اللغط (..) لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي (..) وإن شاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم”.

وقبل أيام نشرت ماهر على حسابها على تويتر صور لها على البحر مع عبارة “أفتقدكم جميعا” باللغة الإنجليزية، لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو لطمأنة جمهورها، فيما أشار أحدهم إلى أنه “لو حقيقي آمال اللي منزلة البوست بعد اكتر من شهرين غياب هتطلع لايڤ وتطمن جمهورها وتكذب اللي بيتقال ده كله”.