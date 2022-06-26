أنور الخليل: الأوضاع ستزداد سوءا إلى حين قيام “عهد جديد”

أكد النائب السابق أنور الخليل أن “الأوضاع العامة في لبنان ستبقى على تأزمها، وستزداد سوءا إلى حين قيام عهد جديد وطني لا يمارس السلطة من موقع فئوي – طائفي، حزبي”.

وشدد في كلمة له أمام وفد ضم “جمعية الغد الأفضل” من بلدة الصوانة – قضاء مرجعيون بأن “الازمات لا يجب أن تشكل سببا لإنقسام اللبنانيين بل إلى عامل يوحدهم في سبيل إحداث تغيير حقيقي في مفهوم الدولة وسبل ممارسة السلطة، انطلاقا من الدستور والإصلاحات السياسية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني- اتفاق الطائف، وتفعيل الرقابة واقرار قانون السلطة القضائية المستقلة”.