مؤتمر لأطباء النبطية برعاية نقابة الأطباء ومؤسسة شعيب الانسانية

اقامت رابطة أطباء النبطية مؤتمرها الطبي الأول بتاريخ ٢٥ حزيران ، في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، بحضور عددمن الفعاليات الرسمية والعسكرية والطبية وحشد من الاطباء والمحاضرين، ورعى انعقاد المؤتمر نقيب أطباء لبنان في بيروت الدكتور يوسفبخاش، ومؤسسة محمد شعيب الانسانية.

وألقيت في المؤتمر كلمات رحبت بجميع الحضور وشكرت للشركات المساهمة والمنظمة ولجمعية محمد شعيب الانسانية Hope MCF، دعمهمالكبير لإنجاح وانجاز هذا الحدث العلمي المميز والأول في محافظة النبطية.









تناول المؤتمر مواضيع طبية عديدة في اكبر بناء كفاءات الاطباء من إختصاصات مختلفة سيما السرطان والسكري والجهاز الهضميوالامراض المعدية وكذلك كيفية تزخيم الأبحاث الطبية في المنطقة، والنهوض بكفاءات المهن الصحية بشكل عام من اجل تحفيز مساهمتهاالعلمية على الساحة المحلية والإقليمية وتحسين أدارة الحالات المرضية من فرق الإختصاصات الكلفة بالمعالجة.