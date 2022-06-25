إستهلاك “ألفا وتاتش” تراجع 28 بالمئة بعد لائحة الأسعار الجديدة

لفت وزير الإتصالات ​جوني القرم​ الى “أننا أقمنا دراسة على الغاء خدمة ال2G، ووجدنا أن إلغاءها يوفر 42 مليون ​دولار​ على الشركات، وهي مبالغ مهمة ولا دولة في العالم تحافظ على جميع أجيال ​الإنترنت​ في الإتصالات، وإن أوقفنا الـ2G سنحسن خدمات الـ2G والـ3G”.

وردا على سؤال، أوضح القرم في تصريح عبر شاشة الجديد، أن الخدمات ستتحسن “لكن للأسف، لا يمكن أن نقول بأن الخدمات سوف تكون ممتازة، لأن ليس كل شيئ يتعلق بالكلفة، فنحن نتعرض لـ50 ​سرقة​ شهريا، وهناك أماكن لا يمكن أن نضع فيها طاقة شمسية ولا يمكن وضع مولد، وبالتالي نعتمد على ​المولدات الخاصة​، وللأسف المولدات الخاصة تتبع التقنين أيضا”.









وعن حجم الإستهلاك بشكل عام في لبنان، اكد وزير الإتصالات أن “​الشعب اللبناني​ خفف حجم الإستهلاك، ولا يمكن أن نستثني ​قطاع الإتصالات​ من زيادة الأسعار”.

ونقلت القناة عن شركتي ألفا وتاتش أن الإستهلاك تراجع 28 بالمئة بعد لائحة الأسعار الجديدة”.