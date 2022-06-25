مايا_دياب تنتفض.. “مش مقبول أبداً”!

تحدّثت الفنّانة اللبنانيّة ​مايا دياب​ عن قضيّة قتل النّساء، وذلك في تغريدةٍ نشرتها على حسابها عبر موقع “تويتر”، على خلفيّة مقتل كلٍّ من الطالبة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصّة، الخميس، في الأردن، ونيرة أشرف التي ذبحها زميلها أمام مدخل الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة.

ورأت أنّه من غير المقبول أن تتعرّض المرأة للعنف أو أن يتقبّل المجتمع هذه الجرائم.









وكتبت مايا: “مش مقبول أبداً ولا بأي شكل من الأشكال نسمع ونتقبل جرائم بحق النساء بالوطن العربي الموضوع زاد كتير عن التقبّل!! شو ناطرين لتتحركوا وتطالبوا بحق كل إمرأة مقموعة وساكتة؟ كيف عقلنا بدو يستوعب فاجعتين ب​مصر​ والاردن بأقل من أسبوع وغيرها من الجرايم اللي ما عم تخلص”.