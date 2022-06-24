أمير قطر يصل مصر في زيارة هي الأولى منذ 2015

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2015.

وكان في استقبال آل ثاني بمطار القاهرة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق منشور للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.









وقال راضي: “استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين”.

وأضاف أنه “من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأقيمت لأمير قطر مراسم استقبال رسمية في مطار القاهرة الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد “غادر عصر الجمعة، مدينة كيغالي، عاصمة رواندا، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26”.

وأضاف الديوان أن “الأمير تميم توجه إلى القاهرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وإعلان صفقات استثمارية بين القاهرة والرياض بـ 7.7 مليارات دولار.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة، تبذل تلك الدول وقطر جهودا لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى مصر في 2015، لكنه التقى الرئيس السيسي في 28 أغسطس/ آب 2021، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بينهما منذ أزمة 2017.

وفي 23 يونيو/ حزيران 2021، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا لدى القاهرة.