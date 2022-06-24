“الكتلة السيادية المستقلة” تمد يدها للمعارضين التغييريين

اجتمع النواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وأشرف ريفي في دارة النائب مخزومي لاستكمال البحث والتنسيق في الكتلة السيادية المستقلة التي أعلنوا نواتها في وقت سابق وهم في صدد تشكيلها.

وشدد النواب الأربعة، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب مخزومي على “أن هذه الكتلة ستمد يدها لجميع المعارضين السياديين والتغييريين في إطار تفعيل العمل المشترك والتعاون والتنسيق معهم من أجل تحرير لبنان من قبضة منظومة السلاح والفساد لاستعادة السيادة وتحقيق الإصلاح استنادا إلى رؤية واضحة حول هوية لبنان ودوره في محيطه العربي والعالم، كما على مشروع اقتصادي إنقاذي من شأنه أن ينتشله من الأزمات التي يغرق بها”.