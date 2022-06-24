جهاد الصمد: جبران باسيل “شرير” و “ما بيشوف الا مصلحته”.. “بعدني مقتنع ان الحريري اكثر تمثيلاً”

قال النائب جهاد الصمد خلال برنامج “الحدث” مع كلارا جحا ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من اكثر الناس ذكاء لكنه “شريــ ر” و “ما بيشوف الا مصلحته ومستعد ان يضع حلفاءه بالزاوية ويطحن على راسهم ملح كرمال مصلحته الشخصية ” ومشكلته انه اناني.

وعلق الصمد على تسميته الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة: “اخاصم بشرف واحالف بشرف وليس من طبعي الخيانة والطعن بالظهر وخلافنا الاساسي مع الرئيس سعد الحريري ومع تيار المستقبل انهم كانوا يدعون انه الزعيم الاوحد في الطائفة السنية ونحن كنا نتواجه معهم انه الاكثر تمثيلاً لكنه ليس الاوحد”.









وتابع: ” انا اعيش مع الناس الشارع السني والوجدان السني بعد تعليق الحريري العمل السياسي “حس حاله انه مكسور ” وبعدني مقتنع ان الحريري اكثر تمثيلاً ….”.