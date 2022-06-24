الشيف بوراك يستضيف النجم راغب علامة وشمس الكويتية في اسطنبول

نشر الشيف التركي الشهير بوراك مقطع فيديو يظهر خلاله برفقة النجم اللبناني راغب علامة والمطربة الكويتية شمس في مطعمه في اسطنبول.

وعلق بوراك على الفيديو الذي شاركه مع متابعيه على موقع إنستغرام بالقول “أهلا وسهلا أخي راغب علامة. نرحب بك في مطعم الشيف بوراك للسمك بتقسيم اسطنبول”.









ويشارك الشيف بوراك متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي يظهر في العديد منها مع مشاهير من حول العالم.

واكتسب الشيف التركي الشاب شهرة واسعة في الأعوام الأخيرة، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشاره بشكل كبير، إذ تخطى عدد متابعيه على إنستغرام حاجز الـ36 مليون.