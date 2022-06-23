الابداع اللبناني في الخارج.. فرقة مياس اللبنانية تذهل الحكام في برنامج “أمريكا غوت تالنت”

استطاعت فرقة “مياس” اللبنانية أن تسحر الحكام والجمهور الأمريكي في برنامج America’s Got Talent، بعد تقديم وصلة راقصة قال عنها المنتج والمضيف سايمون كاول “إنها الرقصة الأجمل التي رآها في البرنامج على الإطلاق”.

وعبّر الحكام عن إعجابهم الكبير بالرقصة، وحصلت الفرقة على الباز الذهبي من النجمة صوفيا فيرغارا، الذي يخوّلها الانتقال الى العرض المباشر من دون المرور في مرحلة اختيار المواهب الناجحة في الأداء للدخول الى المنافسات المباشرة.









وقالت صوفيا (49 عاماً)، قبل أن تضغط “الباز الذهبي”: “سأكون فخورة للغاية إذا ساعدتُ هذه الفرقة النسائية للوصول إلى العروض المباشرة النهائية فهي تستحقّ بالفعل! أريد أن أكون جزءاً من هذا الاستحقاق!”، وصعدت إلى المسرح وعانقت أعضاء الفرقة.

وتفاعل الجمهور مع الفرقة بشكل لافت، وسط التصفيق الحار والصرخات المنبهرة بأداء الفرقة.

وقبل البدء بالأداء، أخبرت “مياس” الحكام أن اسم “الفرقة” يعني “تبختر اللبوات بكل فخر وغرور” باللغة العربية، وتحدثت المتسابقات اللبنانيات عن الصعوبات التي يواجهنها في بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة الأداء التي حصلن بفضلها على “الباز الذهبي”.

وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل الاختبار: “لبنان بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعا يوميا”.

وشرحت إحدى راقصات فرقة “ميّاس” ما تعنيه فرصة التواجد في فئة المجموعات في منافسات America’s Got Talent، قائلة: “إن وجودنا هنا، والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة العربية أن تفعله، والفن الذي يمكننا إبداعه، والمعارك التي نخوضها”.