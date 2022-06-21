أثناء مقابلة تلفزيونية.. مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان

داهمت قوة أمنية رسمية لبنانية منزل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في جبل لبنان، مساء الثلاثاء، تنفيذا لأمر قضائي بتوقيفه وذلك أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية، وفق مراسل قناة الحرة.

وتظهر لقطات مقطع فيديو الدورية أثناء وقوف أفرادها أمام منزله، بينما لم يتم الإبلاغ رسميا عن إلقاء القبض عليه للتحقيق معه في الدعوى المقدمة بحقه بتهمة اختلاس أموال عامة وتبييض أموال.









وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان إن دورية من أمن الدولة داهمت منزل سلامة في الرابية، بإشارة من المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تنفيذا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه.