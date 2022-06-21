حمادة يسأل الحكومة: ما إجراءات تسليم المحكومين باغتيال الحريري؟

وجه النائب مروان حمادة سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب قال فيه، «عطفا على الحكم الذي صدر الخميس في 16/6/2022 عن المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية والذي تضمن تأكيدا للحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المواطنين اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالإضافة الى المحكوم عليه سابقا بالتهمة نفسها سليم عياش.

لذا نطلب من الحكومة إفادتنا بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم والتي طالب المدعي العام الدولي بمتابعتها وفقا للقوانين اللبنانية وللمعاهدات السارية، راجين إفادتنا عن ذلك في أقرب وقت ممكن».