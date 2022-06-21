تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القردة في لبنان

أعلن لبنان، الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن وزارة الصحة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان لوزارة قوله إن المصاب كان عائدا من خارج البلاد وهو حاليا قيد الحجر الصحي المنزلي.









وأوضحت وزارة الصحة أنها تتابع المخالطين للحالة التي ذكرت أن وضعها الصحي مستقر.

ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح حاليا لمكافحة هذا الفيروس، لكن التطعيم ضد الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية من جدري القردة، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للصحفيين إن “تفشي جدري القردة غير عادي ومقلق”.

وقبل أشهر قليلة، كان جدري القردة محصوراً بشكل عام في غرب أفريقيا، ووسطها قبل أن يبدأ في التفشي في دول مختلفة منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول العربية أيضا.