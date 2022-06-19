إطلالة ساحرة للنجمة #إليسا في موسم جدة

أطلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بحفلها ضمن فعاليات موسم جدة ليلة الجمعة، بفستان مميز للغاية من تصميم اللبناني العالمي ​إيلي صعب​.

وارتدت إليسا فستانا ضيقا وطويلا باللون الأبيض، وبشقٍ عالٍ على منطقة الساق وبصيحة الكتف الواحد، ونسقت معه حذاء باللون البيج.









أما من النحية الجمالية، فتركت شعرها منسدلا على كتفها، وطبقت ماكياجا ناعما يليق بملامحها.

ووصل سعر هذا الفستان إلى الـ1645 دولار بحسب موقع بيعه.

وقد ظهرت إليسا على خشبة المسرح في جدة مع الفنان المغربي سعد لمجرّد، وقدّما معا أغنيتهما الشهيرة “من أول دقيقة​” والتي تم طرحها منذ أسابيع، وحققت نجاحا ونسب مشاهدة عالية جدا.