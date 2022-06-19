نانسي_عجرم تشعل ليل العقبة فرحاً وصخباً

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سهرة جماهيرية من العمر في الأردن ضمن مهرجان عليا الموسيقي في العقبة، قدّمت خلاله مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي أشعلت حماسة الجمهور الذي تفاعل معها وغنّى ورقص وصفّق على أنغام صوتها وحضورها على المسرح، في وقت كانت صورها تظهر على شاشة كبيرة.

وتناقل الحضور مقتطفات من الحفل الشبابي الذي ولّعت فيه الأجواء كما تدل عليها أغنيتها الشهيرة “بدنا نولّع الجو” حيث تألقت نانسي بجمسوت لماع بلون بنفسجي غامق وهي ترقص وتقفز بإطلالة حيوية وشبابية.









وقبيل حفلها بساعات استمتعت نانسي بجمال الطبيعة والشمس والبحر من مقر إقامتها في الأردن وشاركت متابعيها بالأوقات الممتعة التي عاشتها.