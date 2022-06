الرئيس الأمريكي يسقط عن دراجته الهوائية من دون أن يصاب بأذى – (فيديو)

تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاماً ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول “أنا بخير”.

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

Better video of Joe Biden falling off a bicycle. Watch the right foot – he fails to properly get his foot out of the toestrap.

Anyone who cycles knows better than to lean to the side where you are still releasing the 2nd foot. What was he thinking?pic.twitter.com/Zd6KagpV3N

— IT Guy (@ITGuy1959) June 18, 2022