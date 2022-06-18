الرئيس الأمريكي يسقط عن دراجته الهوائية من دون أن يصاب بأذى – (فيديو)

تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاماً ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول “أنا بخير”.









ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.