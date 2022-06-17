إزالة الشعارات الحزبية… لا تشمل صورة بري

وبدا لافتاً في الفيديو الذين نشره حساب “LiveLoveBeirut” في “انستغرام” الترويجي لهذه الخطوة، أن صورة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم تتم إزالتها. تظهر في الفيديو على طريق المطار، الى جانب الصور السياحية التي امتلأت بها الشوارع.

وكانت طريق المطار عبارة عن لوحات إعلانية تحمل شعارات مؤيدة لحزب الله وصور الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وكانت بين الصور، صورة عملاقة لبري، لا تزال في مكانها.







وأطلقت وزارة السياحة لصيف 2022، حملة تحت عنوان “أهلا بهالطلة”، و”مشتاق للبنان طل هالصيفية”. ودعت الحملة الى “استبدال الشعارات الحزبية على الطرق بصور عن جمال لبنان وأماكنه الطبيعية”.

وقال وزير السياحة وليد نصار، اليوم الجمعة، من أمام مدخل المطار، “الحملة الإعلانية لوزارة السياحة المعلنة منذ شهرين، ستبدأ من مطار بيروت، واليوم نشاهد مطار بيروت وشعار “أهلا بهالطلة”، نشاهده على طول طريق مطار بيروت. وأعدكم ان هذه الحملة الإعلانية ستكون على الأراضي اللبنانية كافة وابتداء من اليوم وحتى الاسبوع المقبل، ستكون أكثر من 150 لوحة إعلانية”.

وشكر الوزير نصار كل الشركات الإعلانية الخاصة التي “دعمت وتقدمت بكل الخدمات الى وزارة السياحة”.