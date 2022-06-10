زيدان على أعتاب باريس سان جرمان

كشف تقرير صحافي أن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، اقترب بقوة من تولي مسؤولية باريس سان جرمان. وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، للاجتماع مع ملاك النادي الباريسي، ووضع اللمسات الأخيرة على التعاقد.

وأضافت أن المفاوضات بين زين الدين زيدان وباريس سان جرمان، بدأت منذ نوفمبر الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ. بات بطل فرنسا قريبا من التوصل إلى اتفاق مع نجم كرة القدم الفرنسية الدولي السابق ليتسلم مهمة التدريب خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.









وأكدت وسائل إعلام أنه تم التوصل “إلى اتفاق مبدئي بين باريس سان جرمان وزين الدين زيدان كي يتولى صاحب الرقم 10 السابق تدريب النادي بدءا من الموسم المقبل”.

وبدورها، أشارت العديد من الصحف، ومن دون أن تجزم الأمر نهائيا، إلى أن نادي العاصمة الفرنسية منذ عام 2011 بات “قريبا من إيجاد اتفاق مع زين الدين زيدان للحلول بدلا من ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدرب”.

وبنى زيدان (49 عاما) المولود في مرسيليا من دون أن يلعب مع النادي المتوسطي شهرته كمدرب على مقاعد ريال مدريد الإسباني وقاده للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018.

المفاوضات بين زين الدين زيدان وباريس سان جرمان، بدأت منذ نوفمبر الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ

وفي حال تأكد وصوله إلى باريس، ستكون المهمة الأساس لبطل مونديال 1998 النجاح على الساحة الأوروبية حيث فشل جميع من سبقه منذ عام 2011 بدءا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج مؤخرا بلقب المسابقة القارية الأم مع النادي الملكي وانتهاء بالأرجنتيني بوكيتينو الذي لن يتمكن من تشريف عامه الأخير في عقده مع سان جرمان في حال تم الاستغناء عنه.

وفي سياق آخر أعلن النادي الباريسي تعيين البرتغالي لويس كامبوس مستشارا رياضيا خلفا للبرازيلي ليوناردو على أن يكون مسؤولا عن “التنظيم، التعاقد مع اللاعبين ومراقبة أداء الفريق”.

ونقل موقع نادي العاصمة الفرنسية عن كامبوس (57 عاما) قوله “أنا سعيد جدا للانضمام إلى باريس سان جرمان الذي اعتبره كالنادي الأكثر طموحا وشغفا في عالم كرة القدم”. وأضاف “نتقاسم الرؤية ذاتها، رؤية أؤمن بها بقوة وأتطلع قدما للبداية بعملي لتطوير الإمكانيات الاستثنائية للنادي”.

وفي المقابل اعتبر سان جرمان أن قدوم كامبوس من شأنه “مساعدة الفريق على بلوغ مستوى جديد”. ومن أولويات كامبوس قد تكون إيجاد مدرب بديل للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو علما وأن معاودة الفريق تدريباته استعدادا للموسم المقبل ستبدأ في الأول من يوليو حيث يقوم بجولة مقررة في اليابان من 20 إلى 25 منه.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب سان جرمان مشيرة إلى توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي في هذا الخصوص.