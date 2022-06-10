أسامة سعد تعليقاً على كلام نصرالله: هل نحن جاهزون للحرب؟

تساءل النائب #أسامة سعد: “ما هي الاستعدادات التي يملكُها لبنان من نواحٍ مادية وقانونية واقتصادية ليدخل الحرب؟”.

واعتبر في حوار مع الزميلة ديانا سكيني في برنامج #فكرة_حرة عبر “فايسبوك النهار” أن كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن #نصرالله بالأمس “ليس واضحاً إن كان قصده ردعياً أو تمهيداً لخطوة ميدانية”.









وأضاف: “في حال كنا نتجه الى حرب، فما هي الاستعدادات السياسية في هذه الحالة؟ وما هو الموقف الذي سيتم إبلاغه الى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين؟ هل نعرض مقايضة كاريش بقانا؟ أم ماذا؟ وهل مقومات الصمود جاهزة لتأمين خطوة مماثلة؟ وهل نحن جاهزون مادياً واقتصادياً وقانونياً؟”.

وخلص الى أنه يجب “أولاً توضيح الحدود والاتفاق الداخلي على خط التفاوض بإجماع، وتجهيز أنفسنا لكل الاحتمالات والدفاع عن حقوقنا”.

الى ذلك، تطرقت الحلقة الى مشهد البرلمان الجديد والتموضعات فيه، والعلاقة مع “حزب الله” والتغييريين، وغيرها..

النهار