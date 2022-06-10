#إليسا تبدع في ليلة من العمر في الكويت

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائيًا في أحد المسارح الكبرى في الكويت ، وشهدت إقبالًا كبيرًا ، ورفعت شعار العدد بالكامل ، وبيعت التذاكر قبل ساعات من بدء الحفل ، وقدمت خلالها مجموعة متنوعة من صورها القديمة. والأغاني الحديثة التي تفاعل معها الجمهور.

ونشرت إليسا فيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام” وعلقت: “ليلة سعيدة ، شكرا لك الكويت وأجمالها”.









من ناحية أخرى أعربت إليسا عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الجماهيري الكبير لأغنيتها الجديدة “من الدقيقة الأولى” التي حصدت 100 مليون مشاهدة بعد أربعة أسابيع من طرحها على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”.

وكتبت: “شكرا لكل من حضر واستمع وأحب الأغنية ، لتحقيق الإنجاز الرائع بالوصول إلى 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر. أنت النجاح الحقيقي وأعز الناس في قلبي ، وأشكر أنت من أجل هذا الحب النقي “.

شهدت أغنية “من الدقيقة الأولى” أول تعاون بين الفنانة اللبنانية إليسا والفنان سعد لمجرد ، ألحان رامي جمال ، كلمات أمير تيماء ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكس ، ماستر إيلي بربر ، وإخراج كريم بنيس. .