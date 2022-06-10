العماد عون: حربنا على المخدرات مستمرة ولا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني

قال قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته الى فرع مخابرات البقاع ان “حرب الجيش على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة”، مشيراً الى ان “الجيش لا ينتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا يعمل وفقاً لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا، وللخارجين على القانون سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم.

وخلال محطته الثانية في اللواء السادس- بعلبك قال العماد عون: الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي. ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات.









هذا وزارة قائد الجيش منظقة بوداي حيث منزل الشهيد زين العابدين شمص الذي سقط في عمليات الجيش الاخيرة، وقال: التضحية قدر وليست خياراً. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعاً عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدراً، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية.