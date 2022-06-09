حصد الجائزة الفردية الرابعة على التوالي.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول خلال الموسم الماضي

أعلن نادي ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فوز مهاجمه المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الفريق، عن الموسم المنقضي.

وتُعتبر هذه هي الجائزة الفردية الرابعة التي يحصل عليها صلاح مع ليفربول عن الموسم المنقضي 2021-2022.









محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت، أن محمد صلاح حصل على النسبة الأعلى من تصويت الجماهير، ليتفوق على زميله البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى “الريدز”.

وسجّل صلاح 23 هدفاً، وقدّم 14 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بالبريميرليغ، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، وهذه المرة بالشراكة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وفي جميع البطولات ظهر النجم المصري مع ليفربول في 51 مباراة، أحرز خلالها 31 هدفاً، وأهدى زملاءه 16 تمريرة حاسمة.

وسبق لصلاح أن فاز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم 30 مايو/أيار 2022، وذلك بتصويت الجماهير، وحصد كذلك جائزة لاعب العام، المُقدَّمة من رابطة الكُتاب الإنجليز، وذلك يوم 29 أبريل/نيسان 2022، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2018.

كما فاز صلاح بجائزة أجمل هدف عن الموسم المنتهي، الذي سجّله في شباك مانشستر سيتي على ملعب “أنفيلد”، يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضمن الجولة السابعة.

وتسلّم صلاح الكرة خارج منطقة الجزاء، وتخلص من جواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا، قبل أن يقتحم مربع العمليات ويتلاعب بإمريك لابورت، ثم أرسل الكرة إلى الشباك على يمين الحارس إديرسون.

ومنذ وصوله إلى ليفربول يوم 1 يوليو/تموز 2017، قادماً من روما الإيطالي، سجل صلاح 156 هدفاً، وقدم 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة بجميع البطولات، ليصعد إلى المركز التاسع في قائمة أفضل هدافي ليفربول التاريخيين.

ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

وعلى الصعيد الجماعي، تُوج صلاح مع ليفربول بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبكأس الاتحاد الإنجليزي، في شهرَي فبراير/شباط ومايو/أيار من عام 2022.

وفي المناسبتين فاز ليفربول على نظيره تشيلسي في النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراتين على ستاد ويمبلي الشهير بالتعادل السلبي.

لكن “الريدز” فشل في التتويج بلقب “البريميرليغ”، رغم حصوله على 92 نقطة، لأنه تأخر بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي البطل.

كما فرّط في لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته في النهائي الذي أُقيم يوم 28 مايو/أيار 2022، على ستاد دو برانس في العاصمة الفرنسية باريس، أمام ريال مدريد، بهدف وحيد أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

يُشار إلى أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023، ولم تثمر المفاوضات المتوقفة أساساً منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، عن التوصل لاتفاق للتمديد.

وتشير تقارير أوروبية إلى وجود وعود متبادلة بين صلاح وبرشلونة، من أجل الرحيل إلى “كامب نو” مع نهاية الموسم المقبل 2022-2023، في صفقة انتقال حر، وهو الأمر الذي دفع المهاجم المصري إلى المماطلة في تجديد عقده مع “الريدز”.

وطوال مسيرته مع ليفربول تُوج صلاح بستة ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.