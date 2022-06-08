تفاصيل الحادثة المرعبة لحماس في بيتونيا

خاص – بيروت اوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت عدد من عناصر حركة حماس بالضفة الغربي ، وأعلنت مصادر رسمية في حركة فتح والسلطة الفلسطينية إن قوات الأمن تمكنت من إحباط خلية إرهابية تابعة لحماس واعتقلت 19 شخصاً ، ويأتي ذلك على خلفية انفجار وقع في مدينة بيتونيا بمنزل أحد عناصر حماس.









وبحسب المصادر ، فقد عثرت القوات الأمنية على كمية كبيرة من المتفجرات السائلة في الموقع كانت تهدف إلى تفجير مقرات السلطة العامة وعدد من كبار المسؤولين .

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه التجاذبات الأمنية بالضفة الغربية بين حركة حماس وعناصر السلطة الفلسطينية ، حيث تتهم هذه العناصر الحركة بمحاولة فرض سيطرتها السياسية على الساحة ، بينما تشير السلطة الفلسطينية إلى دقة الوضع ومحاولة حركة حماس أو بعض من كبار عناصرها قلب نظام الحكم والانقلاب على السلطة الشرعية للسلطة الفلسطينية.